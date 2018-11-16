Sesob Başkanı Köksal'dan Ziyaretler

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Sivas Barosu Başkanlığı görevine seçilen Hacı Yılmaz Demir ve Seçim Müdürlüğüne atanan Mehmet Özkan'ı ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Köksal ilk olarak Sivas Barosu Başkanı Demir'e ziyarette bulunarak bir süre sohbet etti.

Seçim Müdürlüğüne atanan Özkanı da ziyaret eden Köksal, ziyarette esnaf teşkilatı olarak kurumlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.