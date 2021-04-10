Sesli, "Ereğli'ye yapılan her yatırımın yanındayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sesli, "Ereğli'ye yapılan her yatırımın yanındayız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sesli, 'Ereğli'ye yapılan her yatırımın yanındayız'

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi önceki dönem Belediye başkanı ve iş insanı Murat Sesli Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel ve yönetimine 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi önceki dönem Belediye başkanı ve iş insanı Murat Sesli Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel ve yönetimine 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Kdz. Ereğli önceki dönem Belediye Başkanı Murat Sesli beraberinde önceki Dönem belediye meclis üyelerinden İsmail Işıkçelik ve Turgut Tanyıldız ile birlikte 19 Mart 2021'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa seçilen Şafak Erel ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Murat Sesli açıklamasında, "Şafak Erel ile çok geçmiş yıllara dayanan bir arkadaşlığımız var. Değişiklik oldu. Kan değişimi iyidir. Dışarıda kalan özellikle bu işi yapan gazetecilerin, isimlerin derneğe yeniden kazandırılması lazım. İnşallah yeni yönetim güzel işlere imza atar. Atacaklarına da inancımız tam. Ereğli'ye yapılacak ve yapılan her yatırımın yanındayız. Koltuğa gelen herkes hizmet edecek. Hizmet etmeli" dedi.

Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ZONGULDAK

Sesli, 'Ereğli'ye yapılan her yatırımın yanındayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Dilan Çıtak Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Bahar Candan
Spor Diego Ersun Yanal Fatih Terim Yılmaz Vural Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sesli, "Ereğli'ye yapılan her yatırımın yanındayız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 09:37:58. #1.16#
title