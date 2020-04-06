Sesini duyan Ahmet Kaya zannediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Magazin ›› Sesini duyan Ahmet Kaya zannediyor - Magazin
Mehmet Akçay, Ahmet Kaya, Samsun, Akçay, Magazin

Sesini duyan Ahmet Kaya zannediyor

Samsun'da 38 yaşındaki Mehmet Akçay, Ahmet Kaya'ya benzeyen sesiyle duyanları hayrete düşürüyor.

06.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:12
Sesini duyan Ahmet Kaya zannediyor

Samsun'da 38 yaşındaki Mehmet Akçay, Ahmet Kaya'ya benzeyen sesiyle duyanları hayrete düşürüyor.

İlkadım ilçesinde yaşayan Mehmet Akçay ticaretle uğraşıyor ve bazı günler çalışma arkadaşlarıyla beraber şarkı ve türkü seslendiriyor. Arkadaşlarına göre Akçay'ın sesi Ahmet Kaya'nın sesinin bire bir aynısı. Kendileri Mehmet Akçay'ı Ahmet Kaya olarak görüyor, sesini ona çok benzetiyor. Akçay'ın müzikle profesyonel manada bir ilişiği olmasa da uzun zamandır kendine özel söz yazıp beste yapıyor. 20'ye yakın bestesi bulunuyor. Arkadaşlarının ısrarlarıyla geçen yıl bir Ahmet Kaya şarkısı olan Yakamoz'u seslendirerek klip hazırladı. Arkadaşları bu klibi Akçay'ı tanımayan kişilerin Ahmet Kaya zannederek dinlediklerini gerçeği öğrendiklerinde ise şaşırdıklarını belirtti.

Mehmet Akçay, "Sesimin Ahmet Kaya'nın benzeri olduğunu o tadı gerçekten veren bir ses olduğunu söyleyen insanlar oluyor. Ama arkadaşım olduğu için söylüyor ama tanıdıkları için söylüyorlar. Öbür yandan tanımayan insanların da refleksi bu yönde oluyor. Bunu her insan kendisi gözlem yapıp değerlendirebilir. Ahmet Kaya'ya sesimin benzemesi çok güzel bir duygu. Sonuçta Ahmet Kaya müzik sektöründe farklı bir yere sahip. Özgün müziğin bir nevi imalatçısı pozisyonunda. Ama önemli olan eğer müzikal anlamda bir şeyler yapılacaksa, insanın kendi kimliği ile var olabilmesi için kendine has şarkılar, eserler, besteler sunabilmesi şart. Uzun zamandır hobi olarak şarkı yazıyorum. 20'ye yakın yazdığım şarkı var ancak çok iyi güzel diyebileceğim yaklaşık bir 7-8 tane şarkım var. Ahmet Kaya'nın Yakamoz isimli şarkısını seslendirdik, klip yaptık kendi aramızda. Onun dışında kendi şarkılarımdan herhangi bir klip yapmadık. Dilerim ilerleyen yıllarda müzik adına bir çalışma yaparız. Bunu çok planlamakla olmuyor nasipse olur bugüne kadar yoğun bir şekilde böyle bir plan yapmadım. Ama çevremdeki insanların ilgisi alakası ister istemez insanı heveslendiriyor. Sonuçta insanız insanlar beğeniyorsa sizde hevesleniyorsunuz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Sosyal izolasyon kuralını çiğneyen Demet, evde mangal partisi verdi Magazin
Sosyal izolasyon kuralını çiğneyen Demet, evde mangal partisi verdi
Dayısını koronavirüsten kaybeden ünlü oyuncunun sözleri yürek burktu Magazin
Dayısını koronavirüsten kaybeden ünlü oyuncunun sözleri yürek burktu
Acun'dan Erdoğan'ın kampanyasına destek! SMS gelirlerinin tümünü bağışladı Magazin
Acun'dan Erdoğan'ın kampanyasına destek! SMS gelirlerinin tümünü bağışladı
'Kızımı özledim' diye ağlayan Şeyma, Instagram'a hikaye attı Magazin
"Kızımı özledim" diye ağlayan Şeyma, Instagram'a hikaye attı
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım Magazin
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi Magazin
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
Koronavirüs Milyoneri de vurdu: 9 yıllık format değişti
Koronavirüs Milyoneri de vurdu: 9 yıllık format değişti
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Selana, yıllar sonra fark ettiği hastalığını canlı yayında itiraf etti
Selana, yıllar sonra fark ettiği hastalığını canlı yayında itiraf etti
Virüs için tarih veren profesöre 'Aşkım' diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Virüs için tarih veren profesöre "Aşkım" diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti
Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti
Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı
İşte, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayacak ünlüler
İşte, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayacak ünlüler
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı 'Ev Yapımı' dizisi izleyiciyle buluşacak
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı
Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı
Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti
Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi
Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Hadise Ebru Polat Kerem Alışık Acun Ilıcalı
Spor Falcao Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su İlaç Mart Polis
Şu an buradasınız: Sesini duyan Ahmet Kaya zannediyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 09:59:21. #1.15#
title