Sesinde Aşk Var fragmanı izle! Sesinde Aşk Var filmi oyuncuları ve konusu
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Sesinde Aşk Var fragmanı izle! Sesinde Aşk Var filmi oyuncuları ve konusu

Sesinde Aşk Var fragmanı izle! Sesinde Aşk Var filmi oyuncuları ve konusu
02.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:47

Sesinde Aşk Var filmi, Burak Tozkoparan, Hayal Köseoğlu'nun başrollerde yer aldığı romantik türde yerli yapımdır. 16 Ağustos 2019 tarihinde vizyona giren Sesinde Aşk Var filmi yönetmenliğini, Osman Taşçı üstleniyor. Sesinde Aşk Var fragmanı!

Deniz adındaki genç kızın, hayatının bir parçası olan müzik, dedesinin geçmişinde yaşadıkları nedeniyle artık onun için bitmiştir. Annesiz ve babasız büyüyen Deniz'in karşısına müzik aşığı Rüzgar'ın çıkması yeni bir başlangıç olur. Hasan Başoğlu'nun senaryosunu yazdığı Sesinde Aşk Var filmi detayları haberimizde.

Sesinde Aşk Var fragmanı için tıklayın...

SESİNDE AŞK VAR FİLMİ OYUNCULARI

Dedesinden başka ailesi olmayan Deniz'in, tutkusu haline gelen müziği bırakması ile başlaya hikayeye, Rüzgar adındaki müziksever gencin dahil olması işleri tersine çevirir. Sesinde Aşk Var filmi oyuncu kadrosunda; Burak Tozkoparan, Hayal Köseoğlu, Deniz Barut, Feride Çetin, Mine Çayıroğlu, Mert Denizmen, Cezmi Baskın bulunuyor.

Sesinde Aşk Var fragmanı izle! Sesinde Aşk Var filmi oyuncuları ve konusu

SESİNDE AŞK VAR KONUSU

Deniz, anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiş ve dedesiyleyaşayan 17 yaşında genç bir kızdır. Hayattaki en büyük zevki şarkı söylemek olan Deniz, dedesi Şükrü'nün geçmişinde yaşadığı travma sonrası kendisine yaptığı baskı ile bu yeteneğinden uzaklaşarak her şeyiyle derslere yönelir. Ancak hayatı okula yeni gelen Rüzgar adındaki genç ile tanışması sonrası bambaşka bir hal alır.

Sesinde Aşk Var fragmanı izle! Sesinde Aşk Var filmi oyuncuları ve konusu

Deniz, elinden gitarı düşmeyen Rüzgar sayesinde hayatında gerçekten yapmak istediği şeyi keşfetme yolculuğuna çıkar. Ancak bu süreç, dedesinin rahatsızlığının tetiklenmesine neden olur. Dedesi ve müzik tutkusu arasında sıkışıp kalan Deniz, hayatının en zor kararını vermek üzereyken geçmişi ile ilgili büyük bir sır öğrenir. Bu sır her şeyin bir anda tersine dönmesine neden olur.

Sesinde Aşk Var fragmanı izle! Sesinde Aşk Var filmi oyuncuları ve konusu
Sesinde Aşk Var fragmanı izle! Sesinde Aşk Var filmi oyuncuları ve konusu
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