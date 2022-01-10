Servisçiler kontak kapattı

MALATYA (İHA) - Malatya'da bir grup Servis Şoförü Organize Sanayi Fabrika işletme sahiplerinin alınan UKOME kararına uymadıklarını ileri sürerek kontak kapattı.

Malatya Büyükşehir Belediye binası arkasında toplanan servisçiler çok mağdur olduklarını kazandıkları paranın kendilerine yetmediğini savunarak, yetkilerden kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Konuyla alakalı olarak konuşan Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, "Bizler gece gündüz demeden esnafımızın yanındayız. Esnafımızın sorununun çözmek için bütün yasal yollarımızı kullanacağız. Yaklaşık bir aydır organize sanayi bölgesi fabrikaları ile ilgili UKOME tarafında personel fiyat tarifesi belirlenmişti. Bizler fabrika sahiplerine alınan UKOME kararına uymaları konusunda gerekli uyarıları yapmıştık. Görüyoruz ki UKOME kararı aldığında mazot 10 TL iken şuan 14 TL' ye dayanmış durumda halen fabrika sahipleri alınan UKOME kararına uymadıklarını görüyoruz. Biz hiçbir bir zaman blöf yapmıyoruz eğer UKOME kararına uymayan servis şirketleri ve fabrikalar olduğu takdirde bugün yaptığımız kimi bunda sonrada kontak kapatırız. Eğer işten çıkarmalar olursan hiçbir servisçi arkadaşımız diğer arkadaşın işine gitmesin " dedi.

Korsanla mücadele kapsamında mücadele kapsımındı emniyet müdürüne teşekkür eden İnce, Özel okullarda bazı sorunların yaşandığını bu konu ile ilgili mücadele edeceklerini ifade etti. - MALATYA