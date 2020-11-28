Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

28.11.2020 01:51 | Son Güncelleme: 28.11.2020 01:55
Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

ADANA'da bir kargo şirketine ait servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ADANA'da bir kargo şirketine ait servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi ile Egebağatur Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Muhammet Nuri Ö. yönetimindeki 01 S 0268 minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 SL 655 hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri ile ambulans sevk edildi. Hafif ticari araç içerisinde sıkışan 3 kişi, itfaiye erleri tarafından çıkartılarak sağlık ekibini sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç ve servis minibüsünde yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kazadan yara almadan kurtulan Muhammet Nuri Ö., ifade için polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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