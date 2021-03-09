Servis minibüslerinin kazası güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Servis minibüslerinin kazası güvenlik kamerasına yansıdı

09.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:35
Servis minibüslerinin kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki servis minibüsünün yaptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki servis minibüsünün yaptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Plevne Mahallesi Bosna Caddesi-Pazar Caddesi kavşağında sabah saatlerinde iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Mahalle sakinleri aynı noktada sürekli kaza olmasından yakınarak önlem alınmasını istedi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Ersun Yanal Aykut Kocaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Servis minibüslerinin kazası güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 14:40:12. #1.14#
title