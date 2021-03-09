Servis minibüslerinin kazası güvenlik kamerasına yansıdı
09.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:35
Ankara'nın Sincan ilçesinde iki servis minibüsünün yaptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde iki servis minibüsünün yaptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Sincan Plevne Mahallesi Bosna Caddesi-Pazar Caddesi kavşağında sabah saatlerinde iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Mahalle sakinleri aynı noktada sürekli kaza olmasından yakınarak önlem alınmasını istedi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı