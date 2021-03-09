Servis minibüslerinin kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki servis minibüsünün yaptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki servis minibüsünün yaptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Plevne Mahallesi Bosna Caddesi-Pazar Caddesi kavşağında sabah saatlerinde iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. Mahalle sakinleri aynı noktada sürekli kaza olmasından yakınarak önlem alınmasını istedi. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı