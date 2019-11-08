Servis aracının ezdiği eylül'den geriye dans ederken çekilen bu görüntüler kaldı

Servis aracının ezdiği eylül'den geriye dans ederken çekilen bu görüntüler kaldı

AVCILAR'da ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu dün okul bahçesinde servis aracının altında kalarak, hayatını kaybetti.

08.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:31
Servis aracının ezdiği eylül'den geriye dans ederken çekilen bu görüntüler kaldı

'da ilkokul ikinci sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Mirzaoğlu dün okul bahçesinde servis aracının altında kalarak, hayatını kaybetti. 'ün ardından ise bu görüntüler kaldı.

'da dün 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu okuduğu Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmişti. 6 kardeşin en küçüğü olan Eylül Mirzaoğlu dün akşam toprağa verildi. Acılı baba ve yakınları Eylül için taziyeleri kabul ederken, Eylül'ün son çekilen videoları ortaya çıktı. Babası tarafından çekilen videoda Eylül evinde dans ederken görülüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Servis aracının ezdiği eylül'den geriye dans ederken çekilen bu görüntüler kaldı
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