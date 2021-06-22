Servet Ünsal kimdir? Servet Ünsal kaç yaşında, nereli? Servet Ünsal biyografisi!

Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. 24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimlerinde CHP Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. Peki, Servet Ünsal kimdir? Servet Ünsal kaç yaşında, nereli? Servet Ünsal mesleği nedir? Servet Ünsal hayatı ve biyografisi nedir?

Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. 24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimlerinde CHP Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. Peki, Servet Servet Ünsal kimdir? Servet Ünsal kaç yaşında, nereli? Servet Ünsal mesleği nedir? Servet Ünsal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SERVET ÜNSAL KİMDİR?

Servet Ünsal (d. 2 Haziran 1957), Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. 24 Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimlerinde CHP Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

HAYATI

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara Yenimahalle'de, yükseköğrenimini Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi-Sivas Tıp Fakültesinde tamamladı. Tıp öğreniminden sonra, Ankara Trafik Hastanesinde çalıştı; uzun süre Ankara Adliyesi Sağlık biriminde Hekimlik yaptı. Bu arada yetiştiği bölge olan Yenimahalle'ye hizmet vermek amacıyla, eşi Dr. Dürdane Ünsal ile birlikte Dr. Servet Ünsal Tıp Merkezi'ni kurdular. Halen kesintisiz olarak sadece Yenimahalle sakinleri değil, tüm Ankara ve çevresi için sağlık hizmeti vermektedir.

Ünsal, sağlık alanı dışında özellikle sivil toplum kuruluşlarında üye ve yönetim kurullarında görevler üstlenmiştir. Halen, Ankara Tabip Odası, Yenimahalleliler Birliği Divriği Kültür Derneği, Arguvan Kültür Derneği, Çağdaş Malatyalılar, Şenkaya Derneği ve OSİAD gibi örgütlerin aktif üyesidir. Kendisinin çeşitli dergi ve yayın organlarında yayınlanan mesleki, bilimsel, siyasi yazıları mevcuttur. Halk müziği ve edebiyat özel ilgi alanlarını oluşturmaktadır. 7 yaşından beri bağlama çalan Dr. Servet Ünsal'ın TRT repertuarlarında da yer alan derlemeleri bulunmaktadır.

Radyo Mozaik ve TV'de gönüllü yönetici olarak sürdürdüğü yayıncılığına, Ekin Su Radro - TV'yi oluşturarak devam etmiştir. Radyo Ekin (FM 107.1) ile Ankara ve çevresinde ciddi toplumsal görev edindiği yayıncılığa nitelikli, demokrat, çağdaş bir anlayış getirmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

SİYASİ YAŞAMI

Ünsal, ilk defa 1999 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu, ancak partisi barajı geçemediğinden seçilemedi. 2018 Türkiye genel seçimleri'nde Servet Ünsal, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara 3. Bölgeden milletvekili olarak Meclis'e girdi. Günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesidir.