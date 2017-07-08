Sertoğlu, Meclis Üyelerine 8 Yıllık İcraatlarını Anlattı

Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, 2009 yılında ilçede yerel yönetimi devraldıklarından bugüne kadar geçen zamanda ilçeye yapılanları meclis üyelerine anlattı.



Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Pasinler'de 2009 yerel seçimlerinden sonra bugüne kadar geçen 8 yıllık zaman içerisinde ilçeye yapılan yatırımları encümen üyelerine yerinde incelemelerde bulunarak yapılan yatırımları anlattı.



Başkan Sertoğlu, "İmkansızlık içerisinde yüzen bir belediye devralarak sekiz yıl boyunca yapılan çalışmalarımızı encümen üyelerimize düzenlediğimiz gezi ile anlatıyoruz. Belediye Meclisimizde alınan kararların gerçekleştiğini ve yapılan yatırımların yerinde görmelerini istedik" dedi. Sekiz yıl boyunca Pasinler'de güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Sertoğlu, yapılan yatırımların yanı sıra yeni projelerimiz hakkında da meclis üyelerine bilgi verdiklerini ifade etti.



Yatırımları yerinde inceleme fırsatı bulan belediye meclis üyeleri, başkan Sertoğlu'na yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. - ERZURUM