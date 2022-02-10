Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı, tipi, sis ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Sertavul Geçidi'nde gündüz saatlerinden itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Sertavul Geçidi, kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karaman Mut güzergahında D-715 yolunda bulunan bin 650 rakımlı geçit dün de tır geçişine kapatılmıştı.

Karayolları ekiplerinin yolun yeniden açılması için çalışmaları sürüyor.

(Hasan Çetin/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel