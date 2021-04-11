Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı
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Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Mut ilçesi Sertavul Geçidi'nde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Öğleden sonda oluşan buzlanma ve tipiden dolayı geçit ulaşıma kapandı.

Araçların yola devam etmesine izin verilmiyor.

Karayolları ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor.

Dinlenme tesisini ziyaret eden Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, tipinin devam ettiğini ve yolcuların ihtiyaçlarının giderilmesi için 130 yolcuyu öğretmen evi ve yurtlara yerleştirdiklerini belirtti.

Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı
Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı
Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı
Sertavul Geçidi tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 01:41:04. #1.16#
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