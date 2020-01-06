06.01.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:14

Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor

Karaman'ın yüksekten görüntüsü

Kent çıkışında tabelalardan ve polislerden görüntü

Yolda kalan araçlardan görüntü

Sertavul tabelası

-Karayolları ekiplerinin çalışmalarından görüntü

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar yağışı fırtına nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karaman'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur ve fırtına, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Mersin ile Karaman'ı bağlayan Sertavul Geçidi'nde de etkili olan kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekiplerine bağlı 5 ekip, Karaman-Mersin karayolunun ulaşıma kapanmaması için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tipi nedeniyle karayolunda mahsur kalan çekicilere müdahale ediyor.

Kar nedeniyle, Karaman Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Kaynak: AA

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