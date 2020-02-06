Sertavul'da heyelan yolu kapattı

06.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:24

MERSİN'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli geçitlerden olan Sertavul Geçidi'ne giden D-715 karayolunda, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.Yetkililer, Sertavul Yaylası çıkışında sabah saatlerinde kapanan yolun açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yolun kapalı olması nedeniyle araçların Sertavul'da bekletildiği bildirildi.

Kaynak: DHA