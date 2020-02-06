Sertavul'da heyelan yolu kapattı
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Sertavul'da heyelan yolu kapattı

MERSİN'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

06.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:24
Sertavul'da heyelan yolu kapattı

MERSİN'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Akdeniz Bölgesi'ni 'ne bağlayan önemli geçitlerden olan Sertavul Geçidi'ne giden D-715 karayolunda, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.Yetkililer, Sertavul Yaylası çıkışında sabah saatlerinde kapanan yolun açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Yolun kapalı olması nedeniyle araçların Sertavul'da bekletildiği bildirildi.


Kaynak: DHA
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