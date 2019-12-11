Sertap Erener, kendisini görüntüleyen muhabirlere bağırıp çağırdı
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Sertap Erener, kendisini görüntüleyen muhabirlere bağırıp çağırdı

Şarkıcı Sertap Erener kendisini görüntüleyen muhabirlere "Ben ünlü filan değilim, fotoğrafımı çekmeyin" diyerek bağırdı çağırdı.

11.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:05
Sertap Erener, kendisini görüntüleyen muhabirlere bağırıp çağırdı

Önceki akşam Havalimanı'nda aracını beklerken görüntülenen ünlü şarkıcı , flaşların patlamasıyla rahatsız oldu. 55 yaşındaki şarkıcı, muhabirleri yanına çağırıp adeta onları azarladı.

"BENİ ÇEKMEYİN KARDEŞİM BEN ÜNLÜ FİLAN DEĞİLİM"

Son dönemde basın mensuplarıyla gerginlik yaşamasıyla ön plana çıkan , "Ben ünlü falan değilim. Fotoğrafları silin. Önce benden gelip fotoğraf çekmek için isteyin. İzin almadan niye çekiyorsunuz? Burada yoldan geçeni böyle çekin bakalım size ne yapacaklar? Beni çekmeyin kardeşim. Ben ünlü değilim. Önce bunu öğrenin. Hemen silin beni!" diyerek muhabirlere bağırdı.

SERTAP SÖYLEDİ, NİL DANS ETTİ

Stüdyoya girip şarkı söyleyen Sertab Erener'e eşi Emre Kula gitarıyla eşlik etmiş, müziğe kendini kaptıran Nil Karabihimgil ise ikiliye dans ederek eşlik etmişti.


Haber Videosu

: Sertap Erener, kendisini görüntüleyen muhabirlere bağırıp çağırdı
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