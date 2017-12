Sertab'ın Müzikali Tam Bir Müzik Ziyafeti

"Sertab'ın Müzikali" bugüne kadar özellikle son dönemlerde sahnesine kattığı tüm renkleri sinematik bir sunumla yeniden birleştirerek zenginleştirdiği ve farklı bir bütünlükle sunduğu, 2 saatlik bir müzik ziyafeti.



Cenk Erdem



Sertab şarkılarını söylüyor, söyletiyor, hikayelerini koreografilerle ve sahnede değişen mizansenlerle anlatıyor.



En son Sertab'ın Oda Müziği konserlerinde şarkılarının enfes Çağrı Sert düzenlemelerini de doya doya dinleyip, ayrıca her konserinde sahneye taşıdığı şıklıklara, ve Beyhan Murphy koreografileri ile eklediği dans performanslarına şahit olmayı sürdürüyorum. Açıkçası Sertab'ın şovlarını zenginleştirme heyecanını, her adımında en önden izliyorum.



Sırf şarkı söylese bile, sesiyle ve o güzelim şarkılarla ziyafet verebildiğini de bal gibi biliyoruz ama benim gibi çok sevdiğini iyi bildiğim bir Madonna tarafı da var Sertab'ın. Üstelik Türkçe pop dans kulvarında Madonna gibi, Lady Gaga gibi giyinerek kendini şebek edenlerin aksine yavaş yavaş profesyonelce ilerleyen ve müzikal şıklığını bozmadan büyüyen Sertab konserleri, artık "Sertab şovları" ve hatta adı üstünde "Sertab müzikali."



Yurdumun imkanları çerçevesinde artık sahnede misal uluslararası pop yıldızı Pink gibi, güçlü pop vokalini ve düzenlemelerdeki rock enerjisini lokal dinamiklerle süsleyen bir Sertab var. Üstelik sadece şovuyla meşhur olanların aksine şarkılarda, sözlerde bol bol duygu var. Ah işte, ne anılar var, ne anılar...



Velhasıl Sertab'ın Müzikali hepimizdeki şarkılarının ecnebi filmi.



Hiç şov yapmasa dahi şarkılarıyla içimizi duygularla coşturacak 25 yıllık kariyerinin şarkıları her yeni şov fikriyle bambaşka oluyor. Kırık Kalpler Albümü çıktığından beri konserlerini sıkı takip edenlerin, tıpkı geçmişteki şarkıları gibi ezberlediği son albümden ezberlediği, "Aşk Beni", "Olsun", "Kafi" gibi nefis şarkılarının, sahnedeki tiyatral hallerinin dışında Sertab müthiş renkler katmış şarkılara.



Sertab'ın müzikali, "Yalnizlik senfonisi"ile açılıyor. Sahnede bir televizyon ekranının karşısına geçen delikanlı kumandayla zamanı zaplıyor ve 90'lara geliyoruz. Ekranda Madonna ve Vogue, bir başka kanalda Sezen Aksu ve Hadi Bakalım. Zap devam ediyor ve mikrofon önünde şık koyu mavi gece elbisesiyle Whitney misali Sertab, öyle çocuk ki şarkıyı söylerken. Bir bakıyorsunuz esas sahnede elinde mikrofon ekranın kaldığı yerden Sertab canlı canlı devam ediyor. Bir bakıyorsunuz, "Sakin Ol" şarkısının koreograsi masa başında memleket meselesi ve sakin olamıyoruz. . Bir bakıyorsunuz, "Zor kadın" şarkısının nakaratını erkek dinleyicilere öğretiyor ve havada testesteron yükseliyor:"Zor adamdım, gel unuttum gel..."



Sahnede bir festival, bir ara tepeye plaja çıkıyorlar, hep beraber "Kumsalda", bir ara kolejli kızlara dönüşüyorlar ve punk rock havasında"O Ye." Hangisini anlatsam ki... Sertab'ın müzikalinin ilk gecesinde dibindeydim yine. Sertab'ın Müzikali'nin ikincisi 19 Ocak'ta Maslak Uniq sahnesinde olacak. Çıkarken aşktan yorulmuş olacaksınız. Hazdan.