Sertab Erener Başkent'te

09.11.2019 08:39 | Son Güncelleme: 09.11.2019 08:39

Kerki Solfej'in düzenlediği konserde Congresium'da sahneye çıkan Erener, Ankara'da dinleyicilerine yine unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen sesi Sertab Erener, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede 22 şarkı seslendirdi. Ankara'da salonu dolduran hayranları da Erener'in hemen her şarkısında sanatçıya eşlik etti. Güçlü sesi, kendine özgü yorumu ve sahne performansıyla herkesi kendine bir kez daha hayran bırakan Sertab Erener, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kaynak: Bültenler