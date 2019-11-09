Sertab Erener Başkent'te
Sertab Erener, Türkiye turnesinin son konserinde Ankaralı müzikseverlerle buluştu.
Kerki Solfej'in düzenlediği konserde Congresium'da sahneye çıkan Erener, Ankara'da dinleyicilerine yine unutulmaz bir gece yaşattı.
Türk pop müziğinin sevilen sesi Sertab Erener, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede 22 şarkı seslendirdi. Ankara'da salonu dolduran hayranları da Erener'in hemen her şarkısında sanatçıya eşlik etti. Güçlü sesi, kendine özgü yorumu ve sahne performansıyla herkesi kendine bir kez daha hayran bırakan Sertab Erener, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.