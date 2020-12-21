Sert Sözler 2021! Kısa sert sözler, ağır sert sözler, duygusal sert sözler

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KISA SERT SÖZLER

-Sert hayat yaşamış insanlara kimse zarar veremez. Ne yaparsan yap bende iğne ucu kadar etki etmez.

-Hayattan hiçbir zaman beklentinin olmadı hiçbir zaman.



-Gece uykusunda bile huzursuzsan bir şeyler ters gidiyor demektir. Bulunduğun yerden yeniden kalk ve yapman gerekeni yap.

-Ne yaşarsak yaşayalım ayakta kalmayı, düşüp yeniden kalkmayı öğrendik.



-İnsanlıktan nasibini almamışlarla hiçbir zaman işimiz olmadı.

-Dükkân kapalı arkadaş. Sevda satmıyoruz artık.



-Yol almak isteyene yolu göstermek en büyük görevimiz.-

-Adam yerine koyduklarımız bir türlü yerlerinden memnun kalmadılar.



-Tanımadığım insanlara yapmacık bir samimiyet göstermektense egolu bir tavır sergilemeyi tercih ederim.

-Organik ürünle beslenmeye çalışan yapay insanlar ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar samimiyetsizliklerini örtemeyecekler.

-Çok mu acıdı canın. Dert etme her zaman unutmaya meyillisin zaten.

-Çılgınlar gibi mutlu olmak da neyimize bizler acı ile yoğrulan insanlarız.



-Ailesine yanlış yapan şahıs size iyi davranır mı sandınız?

-Bizim masamızdan çok reis geldi geçti. Ama bak biz hala buradayız.



-Gözü kara insanlar olduğumuzdandır sevgimiz için körlemesine gidişimiz.

-Nankör insanların bulunduğu bu dünyada sadakat beklemek çok da mantıklı olmasa gerek.



-Bütün işi masal anlatmak olan insanların hayatta çok ciddi uğraşları yoktur.

-İnsan olmayı beceremeyen çok varlık var. Sizler de o varlıklardansanız hiç muhatap olmayalım.



-İnsanlıktan nasibini almadan insan içine çıkma.

-Kafan mı bozuldu her gelene yol ver gitsin.



-Yolun doğru ise ağır yük taşımaya razı olacaksın.-Zaman herkesin düşmanıdır. Ama kimse onu sorguya çekme gereği duymaz.

-En kralı bile gelse gideceği yer bizimle aynı toprağın altı değil mi?

-Dış görünüşüne bakarak kimseye adam demedim. Adam olana da hiç sırtımı dönmedim.



-Hayatta dikkat edilecek iki önemli şey var. Biri yoldaki kavşak biri de hayatınızdaki yavşak.

-Ne av ol ne de avcı. En önemlisi ikisi arasındaki köpek olma yeter.



-Ulaşamadığın kadın kaşar değil, olsa olsa seni aşar.

-Dünya ancak senin gibi fırıldaklar için dönüyor zaten.

-Gidişine illa bir isim konulacaksa; "Mal kaybı" diyelim.

-Hadi kaldır kadehi! Varsa şerefine, yoksa gidişine içelim.



-Kimi insan girdiğinde odayı aydınlatır, kimi de çıktığında.

-Hayal kırıklığım olup ayağıma batacaksan, bi çekil şöyle kenara!



-Haklısın güzelim; bizden adam olmaz, aşkı hala kalpte arıyoruz.

-Gidişini umursamadığım gibi, gelişini de beklemediğim insanlar var!



-Kafam dağınık olabilir ama kimi nereye koyduğumu asla unutmam!

-Şerefin kadar konuş desem, sonsuza dek susacak insanlar tanıyorum!



-Baktın hayatın tadını çıkaramıyorsun, tadını kaçıranı hayatından çıkar.

-Gidene dur demekte neymiş? Asfalt bile dökeriz, maksat rahat yol alsın.



-İki yüzlü insan pazar tezgahı gibidir? Öne iyilerini koyar, arkası hep çürüktür!

-Bizim aklımızın bile almadıklarını, başkalarının midesi nasıl alıyor anlamadım.



-Gidenin arkasından nokta koyun ki gelecek olanın ismi büyük harfle başlasın.

-Her iltifata itibar etme! Kurban kesilmeden önce boynu okşanır.

-İnsan herkesi almamalı hayatına; özeli olmayanın, özlemi olmaz!

-Şeytan'ın en büyük dostu, ağzı gevşek, yüreği yavşak olan insandır.



-Bu dünyada gülmek istiyorsan; Ya kaderin güzel olacak ya da kafan…

-Mazin kirlenmişse lekesi çoksa, güzelliğin neye yarar şerefin yoksa!



-Herkes kendine yakışanı yapmalıydı, bu yüzden sen de defolup gittin!

-Unut beni demişsin hiç düşündün mü sevgilim sen hatırlanmaya değer misin?



-Hayatta üç çeşit insandan kork; dağdan inme, dinden dönme, sonradan görme.

-Sen çare arıyorken o bahane arıyorsa, aranacak bir şey kalmamıştır; bırak gitsin!



-Bu saatten sonra ben başkasını düşünerek yazarım, sen de üstüne alınarak okursun!

-Sen! Anca benim falanıma filan olursun. Unutma! Kafamı çevirdiğim an yalan olursun.



-Hayatta iki şeye dikkat edin; yolda yürürken kavşaklara bir de yüzünüze gülen yavşaklara!

-Bütün erkeklere odun diyen kızlar! Her sabah o kadar makyajı ormana gitmek için mi yapar?



-Boş versene! Aşk mı kaldı artık? Herkes gördüğünü sever olmuş. Ne olduğuna değil, ne verdiğine bakar olmuş.

-Hani derler ya 'Özün neyse sözün de o olsun' diye. Ben de diyorum ki; özü olmayanın söyleyecek sözü de olmasın!



-Hak edene masadan öyle bir kalkıp gideceksin ki; kendisini garsona bahşiş olarak bırakılan bozuk para gibi hissedecek.

-Kimileri toprak kadar kıymetli, kimileri bir ot kadar değersiz… Herkes bir şekilde yaşıyor işte. Kimileri şerefli, kimileri şerefsiz…



-Her haltı yiyip, evleneceği kızın el değmemiş gonca gül olmasını isteyen erkekler, siz hiç b*ka kelebek, çiçeğe sinek konduğunu gördünüz mü?

-Bir zamanlar ardından bakar ağlardım, şimdi dönüp arkama bile bakmam. Bir zamanlar uğruna dünyaları yakardım, şimdi şerefsizim bir kibrit bile çakmam.

NOT : Sizlerin de bildiği SERT SÖZLER varsa yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkürlerimizi iletiyoruz.