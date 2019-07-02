Serseriler Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ulaş Bahadır'ın üstlendiği, komedi ve aksiyon türündeki 'Serseriler' filminin oyuncu kadrosunda yönetmen ile birlikte Serdar Sezgin, İbrahim Can Varlı, Sadık Gürbüz, Semra Dinçer, Sevcan Orhan gibi isimler yer alıyor.



Yönetmen: Ulaş Bahadır

Senaryo: Ulaş Bahadır

Oyuncular: Ulaş Bahadır, Sadık Gürbüz, Semra Dinçer, Sevcan Orhan, Burak Demir, İbrahim Can Varlı, Serdar Sezgin Güvenç

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Serseriler

Yapımcı Firma: Gökkuşağı Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 102 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 06.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com