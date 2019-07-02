Serseriler Filmi
Serseriler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Serseriler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Ulaş Bahadır'ın üstlendiği, komedi ve aksiyon türündeki 'Serseriler' filminin oyuncu kadrosunda yönetmen ile birlikte Serdar Sezgin, İbrahim Can Varlı, Sadık Gürbüz, Semra Dinçer, Sevcan Orhan gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Ulaş Bahadır
Senaryo: Ulaş Bahadır
Oyuncular: Ulaş Bahadır, Sadık Gürbüz, Semra Dinçer, Sevcan Orhan, Burak Demir, İbrahim Can Varlı, Serdar Sezgin Güvenç
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Serseriler
Yapımcı Firma: Gökkuşağı Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 102 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 06.09.2019
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Kaynak: InterSinema.com