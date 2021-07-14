Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Kanal D'nin yeni dizisi olan Aşkın Tarifi'nin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün set dışındaki samimi halleri, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Olay yaratan görüntülerin ardından Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı bir paylaşım geldi.

Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakması ve yakınlaşması kısa sürede sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

KADİR DOĞULU'DAN "EŞİNİZİN TEPKİSİ NE OLDU?" SORUSUNA YANIT

Bir muhabirin sorduğu "Eşinizin tepkisi ne oldu?" sorusuna yanıt veren Doğulu, "Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa..." diye cevap verdi.

Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım

NESLİHAN ATAGÜL'DEN İMALI PAYLAŞIM

Sosyal medyada tepki toplayan görüntülerin ardından gözler Neslihan Atagül'e çevrildi. Bir süre sessizliğini koruyan Atagül, Instagram hesabı üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp "Durun! Biraz güleceğim" notunu ekledi.

Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu
Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş halleri gündem olan Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım
Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı
Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı
Aynı dizide rol alan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında samimi halleri sevenlerini kızdırdı
Aynı dizide rol alan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında samimi halleri sevenlerini kızdırdı
Emre İliksiz
Haberler.com
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sezen Aksu İlyas Tetik Levent Yüksel
Spor Balotelli Arda Turan Mesut Özil Metin Oktay Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 19:41:55. #1.15#

title