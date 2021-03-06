Serpil Sarı "Turnam Avaz ile Döner " şarkı özleri! "Turnam Avaz ile Döner " şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Serpil Sarı "Turnam Avaz ile Döner " şa
İbo Show'da söylenen şarkısı izleyicilerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Turnam Avaz ile Döner " şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Serpil Sarı "Turnam Avaz ile Döner " şarkı özleri! Serpil Sarı "Turnam Avaz ile Döner " şarkı özleri!
Ekranların sevilen programı İbo Show'da Serpil Sarı en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Serpil Sarı "Turnam Avaz ile Döner " şarkı özleri! "Turnam Avaz ile Döner " şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Serpil Sarı "Turnam Avaz ile Döner " şarkı özleri!
TURNAM AVAZ İLE DÖNERŞARKI SÖZLERİ
Turnam avaz ile döner
Göğü dolanı dolanı
Selim ummanlara iner
Dağı dolanı dolanı
Eyvah gönül eyvah hal bilenim yok
Haldan anlayacak yar diyenim yok
Amman amman şimdi bana bir yar gerek
Amman amman yar dediğin yanda gerek
Amman amman al yanına kerem eyle
Sar sinene mihman olayım
Gül yüzüne hayran olayım
Deli gönül dara düşer
Feleğe sözümü geçer
Bülbül olup zara düşer
Gülü dolanı dolanı
Eyvah gönül eyvah harmana düştüm
Tüccarım dertlere kar bana düştü
Amman amman şimdi bana bir yar gerek
Amman amman yar dediğin yanda gerek
Amman amman al yanına kerem eyle
Sar sinene mihman olayım
Gül yüzüne hayran olayım
Söz - Müzik : Erdal Küçükkaya