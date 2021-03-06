Serpil Sarı "Turnam Avaz ile Döner " şarkı özleri! "Turnam Avaz ile Döner " şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Serpil Sarı "Turnam Avaz ile Döner " şa
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Serpil Sarı "Turnam Avaz ile Döner " şarkı özleri! "Turnam Avaz ile Döner " şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Serpil Sarı "Turnam Avaz ile Döner " şa

06.03.2021 21:56 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:00
Serpil Sarı

İbo Show'da söylenen şarkısı izleyicilerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Turnam Avaz ile Döner " şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Serpil Sarı "Turnam Avaz ile Döner " şarkı özleri! Serpil Sarı "Turnam Avaz ile Döner " şarkı özleri!

Ekranların sevilen programı İbo Show'da Serpil Sarı en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Serpil Sarı "Turnam Avaz ile Döner " şarkı özleri! "Turnam Avaz ile Döner " şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Serpil Sarı "Turnam Avaz ile Döner " şarkı özleri!

TURNAM AVAZ İLE DÖNERŞARKI SÖZLERİ

Turnam avaz ile döner

Göğü dolanı dolanı

Selim ummanlara iner

Dağı dolanı dolanı

Eyvah gönül eyvah hal bilenim yok

Haldan anlayacak yar diyenim yok

Amman amman şimdi bana bir yar gerek

Amman amman yar dediğin yanda gerek

Amman amman al yanına kerem eyle

Sar sinene mihman olayım

Gül yüzüne hayran olayım

Deli gönül dara düşer

Feleğe sözümü geçer

Bülbül olup zara düşer

Gülü dolanı dolanı

Eyvah gönül eyvah harmana düştüm

Tüccarım dertlere kar bana düştü

Amman amman şimdi bana bir yar gerek

Amman amman yar dediğin yanda gerek

Amman amman al yanına kerem eyle

Sar sinene mihman olayım

Gül yüzüne hayran olayım

Söz - Müzik : Erdal Küçükkaya

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