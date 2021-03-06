Serpil Sarı kimdir? İbo Show konuğu Serpil Sarı kaç yaşında nereli? Serpil Sarı hayatı ve biyografisi? Serpil Sarı Instagram hesabı ne?

Serpil Sarı İbo Show'a konuk oluyor. Sevilen şarkıları ile izleyicilerin merak konusu olan xx hakkında Serpil Sarı kimdir? İbo Show konuğu Serpil Sarı kaç yaşında nereli gibi konular araştırıldı. İşte, Serpil Sarı hayatı ve biyografisi!

Başarılı sanatçı Serpil Sarı ekranların sevilen programı İbo Show'a konuk oluyor. Hayatı ve biyografisi merak edilen Serpil Sarı hakkında Serpil Sarı kimdir? İbo Show konuğu Serpil Sarı kaç yaşında nereli gibi sorular soruluyor. Peki, Serpil Sarı kimdir?

SERPİL SARI KİMDİR?

Türk halk müziği ses sanatçısı Serpil Sarı, İstanbul – Bakırköy doğumludur. Çok küçük müziğe ilgi duymaya başlayan Serpil Sarı ve o günlerden beri emekle ve sabırla türküler söylemiştir.

12 yaşındayken ilk albümünü çıkaran Serpil Sarı, 2003 yılında İbrahim Tatlıses'in vokalistliğine başladı. Serpil Sarı, İbrahim Tatlıses'e birçok albümde vokal yapmıştır. 2010 yılında, 3 yıllık bir çalışmanın sonucu olan "Tecelli" isimli ilk solo albümünü çıkarmıştır.

SERPİL SARI INSTAGRAM HESABI NE?

Serpil Sarı "sserpilsari_" hesabından paylaşımlar yapıyor.