Serpil Örümcer kimdir? Serpil Örümcer kaç yaşında, nereli?

1968-1978 yılları arasında sinemanın vamp kadını, "Bayan Bacak" lakaplı sanatçısı Serpil Örümcer kimdir? Serpil Örümcer kaç yaşında, nereli? Serpil Örümcer şarkıları! Serpil Örümcer filmleri!

Rol aldığı filmler ve şarkıları ile bir döneme damga vuran başarılı isim Serpil Örümcer, son yıllarda kaldığı ev ile gündeme geldi. Serpil Örümcer kimdir? Serpil Örümcer kaç yaşında, nereli?

SERPİL ÖRÜMCER KİMDİR?

Serpil Örümcer (d. 1952), 1968-1978 yılları arasında sinemanın vamp kadını, "Bayan Bacak" lakaplı sanatçı. Örümcer, bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant (Bay Samanyolu) ile evlenmiştir. Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde başlayan aşkları nikâh masasında sonlanmıştır. Bu arada, Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almaya başlayan Örümcer, zaman içerisinde şöhret olmuştur. Aşkları sadece 1 yıl sürmüş ve Örümcer, kızı Fulya'ya hamileyken, eşi Berkant'tan, çok alkol kullandığı gerekçesiyle ayrılmıştır. Serpil Örümcer daha sonra müziğe başlamış ve 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkartmıştır.

Örümcer, daha sonra, 4 eşi daha bulunan Batmanlı iş adamı Hasan Ölük'le evlenmiştir. İzmir Fuarı'nda 1969'da en büyük parayı alan sanatçıdır. 1990'larda cilt kanserine yakalanan ve büyük maddi sıkıntılar içinde olan Örümcer, yaşam mücadelesi vermektedir. 2010 yılında kötü durumda olan evi Dekodizayn programı tarafından yenilenmiş ve iyi hale getirilmiştir.

SERPİL ÖRÜMCER FİLMLERİ

Ali Baba'nın Çiftliği (1978)

Dalgacı Mahmut (1976)

Adım Kan Soyadım Silah (1970)

Çingene Aşkı Paprika (1969)

Benim de kalbim var (1968)

SERPİL ÖRÜMCER ŞARKILARI

Düğün Şarkısı & Çok Yalnızım (Berkant'la birlikte)

Şaşkın Aşık & Su Sızmazdı Aramızdan

Bir Gün Hayat Biter & İster Al İster Alma (1969)

Sözünde Durmadın & Sen Hepsinden Güzelsin

Yaramaz Kız & Koş Aşkım Koş (1969)

Aşka Hasret & Ayrılık Acısı

Ey Sevda Ey Sevda & Nerde