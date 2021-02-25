Serpil Örümcer kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Serpil Örümcer'in hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Serpil Örümcer geliyor. Peki, Serpil Örümcer kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Serpil Örümcer'in hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Serpil Örümcer kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

SERPİL ÖRÜMCER KİMDİR?

Serpil Örümcer (d. 1952), 1968-1978 yılları arasında sinemanın vamp kadını, "Bayan Bacak" lakaplı sanatçı.

Örümcer, bir dönemin ünlü pop sanatçısı Berkant (Bay Samanyolu) ile evlenmiştir. Beşiktaş'ta bir çay bahçesinde başlayan aşkları nikâh masasında sonlanmıştır. Bu arada, Berkant'ın çalıştığı gece kulübünde sahne almaya başlayan Örümcer, zaman içerisinde şöhret olmuştur. Aşkları sadece 1 yıl sürmüş ve Örümcer, kızı Fulya'ya hamileyken, eşi Berkant'tan, çok alkol kullandığı gerekçesiyle ayrılmıştır. Serpil Örümcer daha sonra müziğe başlamış ve 5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkartmıştır.

Örümcer, daha sonra, 4 eşi daha bulunan Batmanlı iş adamı Hasan Ölük'le evlenmiştir.

İzmir Fuarı'nda 1969'da en büyük parayı alan sanatçıdır.

1990'larda cilt kanserine yakalanan ve büyük maddi sıkıntılar içinde olan Örümcer, yaşam mücadelesi vermektedir. 2010 yılında kötü durumda olan evi Dekodizayn programı tarafından yenilenmiş ve iyi hale getirilmiştir.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Ali Baba'nın Çiftliği (1978)

Dalgacı Mahmut (1976)

Adım Kan Soyadım Silah (1970)

Çingene Aşkı Paprika (1969)

Benim de kalbim var (1968)

ALBÜMLERİ

45'likler:

Düğün Şarkısı & Çok Yalnızım (Berkant'la birlikte)

Şaşkın Aşık & Su Sızmazdı Aramızdan

Bir Gün Hayat Biter & İster Al İster Alma (1969)

Sözünde Durmadın & Sen Hepsinden Güzelsin

Yaramaz Kız & Koş Aşkım Koş (1969)

Aşka Hasret & Ayrılık Acısı

Ey Sevda Ey Sevda & Nerde

Uzunçalarlar:

Aşığım Bir Şoföre

Aşka Hasret

Yeşil Yeşil (1985)

Gül Gibi Koklarım Seni (1987)

Kerize Bak Kerize (1983)