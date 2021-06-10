Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz
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Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Sanat dünyasının başarılı isimleri arasında yer alan Sermiyan Midyat, son dönemde yayınladığı videolarla dikkat çeken Sedat Peker'in taklidini yaptığı anları, takipçileriyle paylaştı.

Suç örgütü liderliği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, YouTube hesabından dikkat çeken videolar yayınlamıştı. Peker'in videoları bazı kesimler tarafından ilgi ile karşılanırken, bazı kesimlerin de tepkisini çekti.

Sinemada ortaya koyduğu başarılı işlerle tanınan oyuncu Sermiyan Midyat, son günlerin en çok konuşulan konulardan biri olan Sedat Peker'in taklidini yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

PEKER'İN GİYİĞİ KIYAFETLERİ GİYDİ

Sedat Peker'in çektiği videoları taklit eden ve Sedat Peker'in giydiği kıyafetleri giyen Midyat videosuna kıymetli kardeşlerim diyerek başladı.

YOKLAMA ALARAK BAŞLADI

Sedat Peker gibi Sermiyan Midyat da videoda yoklama aldı. Masasında da çeşitli objeler bulunan Midyat yayınladığı ilk videoya #vallahiyenileceğiz başlığı açarken ikinci videoya ise #kanalistanbul başlığını açıtı.

"SIKINTILARA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİM"

Sedat Peker videolarının son dönemde çok izlenmesinden dolayı böyle bir video çektiğini anlatan Sermiyan Midyat, yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek istediğini söyledi.

Sermiyan Midyat'tan 'Kanal İstanbul' göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz - Haberler
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