Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli?

Sermiyan Midyat, rol aldığı filmlerden biri olan Ağır Romantik ile gündeme geldi. Bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanan film sonrası seyirci oyuncu kadrosunu araştırmaya başlandı. Ağır Romantik filminin dikkat çeken oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat da yer alıyor. Peki, Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli?

2020 yılında çıkan Ağır Romantik filmi oyuncularından Sermiyan Midyat gündeme geldi. Show TV ekranlarında seyirci karşısına geçen Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat da yer alıyor. Peki, Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde…

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

Sermiyan Midyat, 2 Aralık 1974 tarinde Ankara'da doğan, Türk oyuncu, yönetmen ve senaristtir.

Tiyatro, dizi ve sinema filmlerinde rol alan oyuncu Sermiyan Midyat'ın anne ve babası kürt kökenlidir. Doğduğu yer Ankara'da 7 sene kalmış daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir.

1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü.

1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı.

Rol aldığı tiyatro oyunları

9 Ay Son Gün: Sermiyan Midyat - Tiyatro Oyunbozan

Atinalı Timon: William Shakespeare - Oyun Atölyesi

Dolu Düşün Boş Konuş: Steven Berkoff - Oyun Atölyesi

Çok Tuhaf Soruşturma: Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular

Kabaremajör

FİLMOGRAFİ

Aşkımızın Son Teknesi (2020) Saffet Hoca (Kick Boks hocası) TV Filmi

Ağır Romantik (2020)

Tut Yüreğimden Anne (2018) Okan

Ay Lav Yu Tuu (2017) İbrahim

Bir Baba Hindu (2016) Fadıl (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Anasının Oğlu (2014) Cano Ağa

Analı Oğullu (2014) Cano Ağa

Sevdaluk (2014) Nadir

Hükümet Kadın 2 (2013) Faruk Doğu (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Hükümet Kadın (2013) Faruk Doğu (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Kalbim Seni Seçti (2011) Ömer

Hakan Bey (2011)

Ay Lav Yu (2010) İbrahim (Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.)

Hanımeli Sokağı (2010) Yusuf

Eve Dönüş (2006)

Polis (2006)

Sıla (2006) Berzan

Banyo (2005)

Kırık Kanatlar (2005) Yüzbaşı Şahin

Emret Komutanım (2005) Arıza Hamza

Biz Boşanıyoruz (2004) Ali Babaç

Pardon (2004) Enişte

Gece Yürüyüşü (2004) Süleyman

Bir Dilim Aşk (2004) Muzaffer Bey (9. bölüm)

Şarkılar Seni Söyler (2003) Sinan

Şöhretler Kebapçısı (2003) Ali Babaç

Koçum Benim (2002) Kurtuluş Koç (18, 19 ve 30. bölümlerde oynamıştır)

Kuzenlerim (2002) Serdar (14-22 bölümleri arası)

Hiçbiryerde (2001)

Bizim Otel (2001)

Halk Çocuğu (2000)

Büyük Firar (2000)

Ağlayan Kadın (2000) Zafer

Utanmaz Adam (1998) (Tombak Limited'in Adamı rolünde)

SERMİYAN MİDYAT KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sermiyan Midyat, 1974 doğumlu olup 47 yaşında ve Mardinlidir.