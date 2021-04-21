Serkan Yetkin kimdir? Serkan Yetkin kaç yaşında?
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Serkan Yetkin kimdir? Serkan Yetkin kaç yaşında?

Serkan Yetkin kimdir? Serkan Yetkin kaç yaşında?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Serkan Yetkin kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. TRT1 ekranlarında sunduğu programla dikkatleri çeken Serkan Yetkin hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

TRT 1 ekranlarında Cem Dizdar ile sunduğu spor programıyla dikkatleri çeken Serkan Yetkin kimdir? Serkan Yetkin kaç yaşında? Ünlü sunucu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

SERKAN YETKİN KİMDİR?

Serkan Yetkin, 1981tarihinde dünyaya geldi. Sunucu ve gazeteci olan Serkan Yetkin uzun süre Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. 2001 ve 2004 yılları arasında CNN Türk'te görev almasının ardından 2004 ve 2012 yılları arasında FB Tv ekranlarında yer aldı. 2012 yılında TRT ekranlarına geçiş yaptı.

Günümüzde TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün Spor Manşet programını Cem Dizdar ile birlikte sunmaktadır. Sunuculuğun yanı sıra maç spikerliğide yapan Serkan Yetkin aslen Erzincan Kemaliye eski ismi ile Eğin İlçesi nüfusuna bağlıdır.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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