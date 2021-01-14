Serkan Toper kimdir? Serkan Toper kaç yaşında ve nereli?
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Serkan Toper kimdir? Serkan Toper kaç yaşında ve nereli?

14.01.2021 23:30 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:35
Serkan Toper kimdir? Serkan Toper kaç yaşında ve nereli?

Avukat Serkan Toper, bu akşam CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın konuğu oldu. Sözleriyle ve gündeme karşı yaptığı yorumlarla sosyal medyada dikkat çeken Serkan Toper hakkında araştırmalar başladı. Peki, Serkan Toper kimdir? Serkan Toper kaç yaşında ve nereli?

Avukat Serkan Toper, bu akşam CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programının konuğu oldu. Gündemle ilgili çarpıcı yorumlarda bulunan ve sosyal medyada dikkat çeken Serkan Toper hakkında araştırmalar başladı. Peki, Serkan Toper kimdir? Serkan Toper kaç yaşında ve nereli?

SERKAN TOPER KİMDİR?

Serkan Toper, 13 Mart 1979'da Denizli, Sarayköy'de dünyaya geldi. Aslen Kars, Kağızmanlı olan Toper, ilk öğrenimine Sivas'ta başladı. Orta öğrenim ve lise eğitimini ise İzmir'de tamamladı. 1996 yılında üniversite eğitimi için Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başlayan Toper, 2000 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serkan Toper, 2002 yılında avukatlık yapmaya başlayarak meslek hayatına adım attı.

2003-2004 aralığında Ankara Barosu'nda avukatlık yapan Toper, 2005 yılından itibaren İstanbul'da serbest olarak avukatlık yapıyor. İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri ve de Medya Hukuku gibi dallarda uzmanlaşan Toper, Milliyetçi Hareket Partisi Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi Genel Sekreterliği görevlerini yürütüyor.

Serkan Toper, 2016'da 6.Buhara Medya Yılın En İyileri Medya Ödülleri Töreni'nde "Medya ve Fikir Sanat Eserleri Hukuku" çalışması ile "Yılın En İyi Hukuk Danışmanı" ödülünün sahibi oldu. Toper, Medya Hukuku, Kadına Şiddet, Yeni Anayasa gibi konularda Belediye panellerinde konuşmacı olarak katılım gösterdi.

Serkan Toper, 2001 yılında Ata Hukuk & Danışmanlık adlı hukuk bürosunu kurdu. Büronun, Ankara-İstanbul-İzmir ve Samsun'da şubeleri bulunuyor.

Serkan Toper, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'ndan MHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan Adayı oldu.

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