Serkan Özcan kimdir? Serkan Özcan kaç yaşında, nereli? Serkan Özcan hayatı ve biyografisi!

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SERKAN ÖZCAN KİMDİR?

1977 yılında Konya'da doğan Serkan Özcan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. Eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Illinois at Urbana-Champaign'de finans alanında yüksek lisans yaparak devam etti.

Serkan Özcan, 1999-2006 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda uzman olarak çalıştı. Daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) başkan danışmanı olarak görev yaptı. Bu süreçte ulusal ve uluslararası finansal gelişmeleri izleyerek Türk finansal sistemine olan etkilerini inceledi.

2010-2012 yılları arasında Vakıflar Bankası'nda başekonomist olarak görev yapan Özcan, aynı dönemde Vakıf Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği de yaptı. 2012-2015 yılları arasında Odea Bank A.Ş.'de ekonomik araştırmalar ve stratejik planlamadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

2015 yılından itibaren Turkey Macro View (TMV) Consulting'in kurucu yöneticisi olarak kariyerine devam eden Özcan, hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok ekonomi ve finans konferansında konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca çeşitli dergilerde makaleler ve yazılar kaleme aldı.