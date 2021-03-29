Serkan Keskin, Mucize Doktor'a transfer oldu

FOX TV ekranlarından izleyici ile buluşan Mucize Doktor, ünlü oyuncu Serkan Keskin'i kadrosuna dahil etti. Teşhis dehası bir karakteri canlandıracak olan Keskin, dizinin seyrini değiştirecek.

Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu Mucize Doktor dizisi, kadrosuna yeni bir ismi daha dahil etti. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi, komedi film ve dizilerinin usta ismi Serkan Keskin ile anlaştı.

TAKINTILI KARAKTER OLACAK

Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği dizide, ünlü oyuncu Serkan Keskin, teşhis dehası Muhsin karakteri olarak kadroya katıldı. Çok büyük çelişkileri olan, kültürlü, takıntılı bir karakteri canlandıracak olan Keskin, dizinin 57. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.