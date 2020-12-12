Serkan Keskin "Aradığınız o kişi ben değilim!"
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Serkan Keskin "Aradığınız o kişi ben değilim!"

12.12.2020 07:32 | Son Güncelleme: 12.12.2020 07:36
Serkan Keskin

Serkan Keskin önceki akşam Arnavutköy'de objektife takıldı.

Serkan Keskin önceki akşam Arnavutköy'de objektife takıldı. Sokağa çıkma yasağının olduğu saatte markette girerken görüntülenen oyuncu, basın mensuplarını görünce şaşırdı. Keskin, yasak hatırlatılınca şöyle dedi: "Arkadaşlar ben burada oturuyorum, evim burada. Yani aradığınız o kişi ben değilim. Ben kurallara uyuyorum. Çalışma belgem de var ayrıca. Bazı arkadaşlar buna benzer şeylerden fırsat yaratmak istiyor ama ben kurallara oyuyorum" dedi

Kaynak: Hürriyet

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