Serkan Kaya, (d. 24 Temmuz 1977, Sivas), Türk besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı. Peki, Serkan Kaya'nın eşi kimdir? Ayşegül Kalfa kimdir? Ayşegül Kalfa kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Serkan Kaya evli mi, kaç çocuğu var?

SERKAN KAYA EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR? AYŞEGÜL KALFA KİMDİR?

Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kalfa'dır. Serkan Kaya, 2017 yılında Ayşegül Kalfa ile evlendi. Çiftin iki oğlu vardır. Serkan Kaya vermiş olduğu bir röportajında aile hayatını birçok şeyden öne koyduğunu ifade etmiştir. Serkan Kaya'nın 2 çocuğu vardır. Serkan Kaya 31 Aralık Cuma günü Kim Milyoner Olmak İster programına konuk olmuştur.

SERKAN KAYA KİMDİR?

Serkan Kaya, (d. 24 Temmuz 1977, Sivas), Türk besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı.

2000'de ilk çalışması "Senden Sonra Ben" albümünü çıkarmıştır. 2011 yılında ikinci çalışması Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? albümünü çıkarmıştır. 2015 yılında üçüncü çalışması "Gönül Bahçem" albümünü çıkarmıştır. "Gönül Bahçem" albümü ile en çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer almıştır. Albümün "Kalakaldım" adlı çıkış şarkısı, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformlarda da kendi tarzında en çok dinlenen ve indirilen şarkı olmuştur.

43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazanmıştır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet