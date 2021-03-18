Serkan Kaya kimdir? Serkan Kaya hayatı ve biyografisi! Serkan Kaya kaç yaşında, nereli?
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Serkan Kaya kimdir? Serkan Kaya hayatı ve biyografisi! Serkan Kaya kaç yaşında, nereli?

18.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:07
Serkan Kaya kimdir? Serkan Kaya hayatı ve biyografisi! Serkan Kaya kaç yaşında, nereli?

Başarılı sanatçı Serkan Kaya müzik performansı ile beğeni topluyor. Vatandaşların merak konusu ola Serkan Kaya hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte Serkan Kaya hakkında merak edilenler. Serkan Kaya hayatı ve biyografisi. Serkan Kaya kimdir?

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Serkan Kaya başarılı sanatçılığı yanında hakkında detaylarla da merak ediliyor. İşte Serkan Kaya hakkında merak edilen Serkan Kaya kimdir, Serkan Kaya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SERKAN KAYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Temmuz 1977

Kaç yaşında: 43yaşında

Nereli: Sivas,

2000'de ilk çalışması "Senden Sonra Ben" albümünü çıkarmıştır. 2011 yılında ikinci çalışması Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? albümünü çıkarmıştır. 2015 yılında üçüncü çalışması "Gönül Bahçem" albümünü çıkarmıştır. "Gönül Bahçem" albümü ile en çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer almıştır. Albümün "Kalakaldım" adlı çıkış şarkısı, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformlarda da kendi tarzında en çok dinlenen ve indirilen şarkı olmuştur.

43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazanmıştır.

Albüm ve EP'leri

• Senden Sonra Ben - 2000

• Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? - 2011

• Gönül Bahçem - 2015

• Gönül Bahçem/ Bebeğim/ Yiğide Neyler Zulüm (Deluxe) - 2016

• Miras - 2017

Single'ları

• "Mesele" - 2014

• "Benden Adam Olmaz (Burak Yeter Remix)" - 2015

• "Dağların Dumanı (Son Bir Kez)" - 2018

• "Tarifi Zor" - 2019

• "Yaradanım" - 2020

• "Hatıran Yeter" - 2021

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