Serkan Kaya'dan Bursa konseri
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Serkan Kaya, Bursa, Magazin

Serkan Kaya'dan Bursa konseri

BURSA'da konser veren şarkıcı Serkan Kaya, hayranları ile buluşup, sevilen şarkılarını seslendirdi.

08.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:46
Serkan Kaya'dan Bursa konseri

BURSA'da konser veren şarkıcı Serkan Kaya, hayranları ile buluşup, sevilen şarkılarını seslendirdi. 

Şarkıcı Serkan Kaya, dün gece Bursalı sevenleriyle konserde bir araya geldi. Dinleyicilerini 'Kara Gözlüm' adlı şarkısıyla selamlayan Kaya, repertuvarında 'Kalakadım', 'Tarifi Zor' ve 'Zor Bela' gibi popüler şarkılarına yer verdi. Konserinin ilerleyen bölümlerinde yüksek tempolu şarkılarla mekanı dolduran 1200 dinleyicisini eğlendiren Kaya, şarkı aralarında samimi diyalogları ile dikkat çekti. Serkan Kaya, konserde hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi. 2 saat boyunca sahnede kalan Kaya, konserinin sonunda dinleyicilerine teşekkür ederek, programını noktaladı.


Kaynak: DHA

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