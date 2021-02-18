Serkan Duran kimdir? Serkan Duran'ın görevi nedir?

Siyasi hayatın içerisinde aktif olan isimlerden biri olarak karşımıza çıkan Serkan Duran hakkında Serkan Duran kimdir? Serkan Duran'ın görevi nedir? sorularının yanıtları arandı.

SERKAN DURAN KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra lisans eğitimi için yurtdışına gitmiştir. İstanbul'da ticaret hayatına başlamış ve otomotiv, tekstil ve döviz alanlarında faliyet gösteren aile şirketlerinde yönetici olarak çalışmaktadır.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Komisyon Üyeliği yapmıştır. 4 ve 5. Dönem AK Parti İstanbul İl Asil Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek sırasıyla Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı Halkla İlişkiler 3. Bölge Başkanlığı Ekonomi İşler Başkan Yardımcılığı ve 3. Bölge SKM Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiştir. Halen çeşitli spor kulüplerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk sahibidir.