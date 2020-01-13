Serkan Çayoğlu'nun en büyük destekçisi sevgilisi!
Uzun zamandır aşk yaşayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti geçtiğimiz gün Vadİstanbul'da objektiflere yansıdı.
Snob Magazin'in haberine göre; Baş başa alışveriş turuna çıkan çift, gazetecilerin sorularına ayaküstü cevap verdi. Çayoğlu, "Yeni dizimiz yakında başlayacak bunun için hazırlanıyorum seyirci ile bulaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz dedi.
'Serkan'ın yanındayım'
Özge Gürel ise, "Benim henüz bir projem yok ama Serkan'ın projesi için bende çok heyecanlıyım. Elimden geldiği kadar yanında ve destek olmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.