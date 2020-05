Serious Sam 4: Badass Planet Yeni Fragmanı Çıktı İlk oyunu 2001 yılında çıkmış olan Serious Sam, yıllardan sonra geri dönüş yapacak. Devolver Digital ve Croteam, Serious Sam 4: Badass Planet için hem yeni fragman yayınladılar hem de çıkış tarihini duyurdular.

İlk oyunu 2001 yılında çıkmış olan Serious Sam, yıllardan sonra geri dönüş yapacak. Devolver Digital ve Croteam, Serious Sam 4: Badass Planet için hem yeni fragman yayınladılar hem de çıkış tarihini duyurdular. Serinin yeni oyununda, hikayeye göre insanlık dünya genelinde yenilmiş ve yıkılmış medeniyette kalanı tahrip etmekte olan Mental güçlerinin istilası altındadır. Bu istila karşısındaki son direniş olarak Sam "Serious" Stone liderliğindeki Earth Defense Force olacaktır. Senaryo boyunca Headless Kamikaze, Beheaded Rocketeer, Kleer, Scrapjack, Werebull ve Khnum! Square gibi tanıdıkların yanı sıra Processed, Belcher ve Zealot gibi yeni düşmanlar ile aksiyon dolu çatışmalar sizleri bekleyecek. Bu çatışma esnasında da çift namlulu tüfek, otomatik tüfek, mitralyöz, elektrikli testere atar ve top gibi birbirinden kuvvetli silahlar kullanabileceğiniz gibi bu silahları geliştirebileceksiniz. Serious Sam 4: Badass Planet Yeni Fragmanı Heyecan Dolu Kooperatif desteği sayesinde dört arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz Serious Sam 4: Badass Planet, 4 Ağustos 2020 tarihinde PC (Steam) ve Stadia için satışa sunulacak. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları da geliştirilme aşamasında ama Google ile yapılan özel anlaşmadan dolayı 2021 yılı öncesinde satışa sunumayacak. Serious Sam 4, Steam mağazasında 61 TL ve Serious Sam 4 Deluxe Edition da 77 TL karşılığında ön-sipariş ile alınabiliyor. Deluxe sürümün içeriğinde dijital sanat kitabı ve müzik albümü ve Tommy Gun klasik silah görünümü bulunuyor. Son olarak, duyurunun şerefine Serious Sam serisinin oyunlarının Steam mağazasında % 90 indirimle satışta olduklarını da söylemeden geçmeyeyim. Kaynak: Tamindir