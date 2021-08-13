SERİNLEMEK İÇİN MUNZUR ÇAYI'NA GİREN UMUT, BOĞULDU

TUNCELİ'da ailesi ile birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapan Umut Yıldız (19) serinlemek için girdiği çayda boğuldu.

TUNCELİ'da ailesi ile birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapan Umut Yıldız (19) serinlemek için girdiği çayda boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Tunceli-Ovacık karayolunun 10'uncu kilometresinde Pilvenk mevkisinde meydana geldi. Ailesi ile Munzur Vadisi Milli Parkı'na piknik yapmaya giden Umut Yıldız (19), serinlemek için Munzur Çayı'na girdi. Bir süre sonra Yıldız, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden bir kişi, yardıma koştu, ancak Umut Yıldız'ı kurtarmayı başaramadı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla Yıldız'ın cansız bedeni, suda bir kayanın altında bulundu. AFAD ekipleri, Umut Yıldız'ın cansız bedenini sudan çıkartırken, aile bireyleri fenalık geçirdi.

Yıldız'ın cansız bedenini ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne morguna götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı