Serinlemek için gölete giren Serpil, sevgilisinin gözü önünde suda kayboldu
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Serinlemek için gölete giren Serpil, sevgilisinin gözü önünde suda kayboldu

Serinlemek için gölete giren Serpil, sevgilisinin gözü önünde suda kayboldu
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, erkek arkadaşı ile serinlemek için Avşar Barajı göletine giren Serpil Dayan (33), suda kayboldu.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, erkek arkadaşı ile serinlemek için Avşar Barajı göletine giren Serpil Dayan (33), suda kayboldu. Dayan'ın bulunması için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Alaşehir'in Çakırca Ali Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki çiftçi Halil Çetin, kadın arkadaşı Serpil Dayan ile 15 kilometre mesafedeki Avşar Barajı'na piknik yapmaya gitti. Sıcaktan bunalan ikili, saat 17.00 sıralarında serinlemek için baraj gölüne girdi. Kıyıdan biraz uzaklaşmalarının ardından Serpil Dayan, suya batıp, çıkmaya başladı. Dayan, iddidaya göre, erkek arkadaşı Çetin'e "İyi yüzme bilmiyorum. Beni kurtar" diyerek, yardım istedi. Çetin, kız arkadaşını kurtarmaya çalışsa da çabası yetersiz kaldı. Genç kadın, suda kayboldu. Çetin, kıyıya çıkıp cep telefonundan 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin kıyıdan yaptıkları aramada Dayan'a ulaşılamadı. Gölette arama yapılması için Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Sualtı Ekibi ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube'den dalgıç ekibi istendi.Olayı haber alarak gölete gelen Halil Çetin'in annesi Elif Çetin (55), "Biz Çakırca Ali Mahallesi'nde bir yakınımızın mevlidindeydik. Halil, telefon edip, 'Biz baraja gelmiştik, Serpil, gölette yüzerken suda kayboldu' dedi. Biz de hemen yardıma geldik" dedi.


Serinlemek için gölete giren Serpil, sevgilisinin gözü önünde suda kayboldu
Serinlemek için gölete giren Serpil, sevgilisinin gözü önünde suda kayboldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan

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