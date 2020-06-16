Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
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Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu

Hindistan'da serinlemek için göle giren 30 yaşındaki Amit Jatav isimli adam, timsah saldırısına uğradı. Bacaklarından ağır yara alan ve kan kaybeden adam, arkadaşının çabalarıyla timsahtan kurtuldu.

16.06.2020 19:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:25

Hindistan'ın Bhopal şehrinde 30 yaşındaki Amit Jatav isimli adam, Kaliasot baraj gölündeserinlemek için suya girdi. İki arkadaş suda yüzerken arkadaşları onların videosunu çekiyordu. Amit, arkadaşı ile sohbet edip suda el çırptıkları sırada suyun altında kendilerine yaklaşan bir timsah birden kafasını suyun içinden çıkarıp çenesi ile Amit'i bacaklarından yakalayıp suyun altına çekti.

Timsahın Amit'i suyun altına çektiğin gören arkadaşı, yaklaşık iki metre kadar suya dalıp timsahı takip etti. Arkadaşı özçekim çubuğu ile timsaha saldırarak hayvanın ağzındaki arkadaşını kurtardı.

Bacaklarından ağır yara alan ve kan kaybeden Amit'in bacağına kaldırıldığı hastanede 30 dikiş atıldı. Son anda arkadaşı tarafından kurtarılan Amit, timsah kendisini çenesinin arasına alıp suyun altına çektiğini sırada biran öleceğini düşündüğünü ama arkadaşının kendini kurtardığı, arkadaşı olmasa şuan ölü olacağını söyledi. Amit, durumu iyi olduğu belirtildi.

Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu

Dünya Manşet

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