Serinlemek için girdiği gölde boğuldu
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Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu Adana'da serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulan gencin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından çıkarıldı Adana'da bir genç, serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğuldu.

02.07.2020 17:59 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:03

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Adana'da serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulan gencin cansız bedeni dalgıç polisler tarafından çıkarıldı

ADANA - Adana'da bir genç, serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Mustafa Yıldız arkadaşıyla gezmek için Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti. Yıldız, arkadaşlarıyla bir süre göl kenarında oturduktan sonra serinlemek için suya girmek istedi. Yüzme bilmediği için arkadaşlarının uyarısına rağmen Yıldız göle girdi. Ancak yüksek bir yerden göle atlayan Yıldız bir daha su yüzüne çıkamadı. Bunun üzerine arkadaşları polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler hemen sağlık ve sualtı polislerine haber verdi. Gelen dalgıç polisler, Yıldız'ın atladığı yere dalarak onu çıkardı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hacı Mustafa Yıldız'ın arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı.

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Kaynak: İHA

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