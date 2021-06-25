Serinlemek için girdiği baraj gölünden çıkamadı
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Serinlemek için girdiği baraj gölünden çıkamadı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Haberler | 3. Sayfa

Serinlemek için girdiği baraj gölünden çıkamadı Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinin arasında bulunan Afşar Baraj Gölüne serinlemek için giren 33 yaşındaki genç kadın bir anda gözden kayboldu Genç kadını arama çalışmaları başladı Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinin arasında...

Serinlemek için girdiği baraj gölünden çıkamadı

Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinin arasında bulunan Afşar Baraj Gölüne serinlemek için giren 33 yaşındaki genç kadın bir anda gözden kayboldu

Genç kadını arama çalışmaları başladı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinin arasında bulunan Afşar Baraj Gölüne serinlemek için giren iki arkadaştan biri olan 33 yaşındaki genç kadın bir anda gözden kayboldu. Genç kadından yaklaşık 10 dakika boyunca haber alınamaması üzerine ekipler olay yerine gelerek kadını arama çalışmalarına başladı.

Alaşehir ilçesine bağlı Çakırcaali Mahallesinde ikamet eden Halil Çetin ve Serpil Dayan iş çıkışı serinlemek için Manisa'nın Alaşehir ilçesi ile Sarıgöl ilçesinin sınırında bulunan Afşar Baraj Gölüne gitti. Göl kenarında bir süre vakit geçirdikten sonra Serpil Dayan yüzme bildiğini belirterek baraj gölüne girdi. Kenarda bekleyen Halil Çetin, yaklaşık 10 dakika boyunca Serpil Dayan'dan haber alamayınca durumu annesi Elif Çetin ve ekiplere bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri intikal etti.

Olay yerine gelen Halil Çetin'in annesi Elif Çetin, "Biz beraberdik. Bizler gelin dedik gelmediler. İşten çıkınca buraya gelmişler. Biz ablamın oradaydık. Bizi arayıp haber verdiler" diyerek ağladı.

Ekipler baraj gölünün kıyısında genç kadını ararken arama çalışmalarının sualtında başlayabilmesi için İzmir ve Manisa'da sualtı ekiplerinin gelmesi beklerken, genç kadının arama çalışmaları devam ediyor.

Serinlemek için girdiği baraj gölünden çıkamadı
Serinlemek için girdiği baraj gölünden çıkamadı
Serinlemek için girdiği baraj gölünden çıkamadı
Serinlemek için girdiği baraj gölünden çıkamadı
Serinlemek için girdiği baraj gölünden çıkamadı
Serinlemek için girdiği baraj gölünden çıkamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin

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