Serinlemek için bu bitkiler tavsiye ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Serinlemek için bu bitkiler tavsiye ediliyor

Serinlemek için bu bitkiler tavsiye ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bunaltıcı sıcaklardan etkilenen vatandaş serinlemek için çözümü aktarlarda buldu.

Bunaltıcı sıcaklardan etkilenen vatandaş serinlemek için çözümü aktarlarda buldu.

Son günlerde hava sıcaklık değerleri 36 derecenin altına düşmüyor. Eskişehir Hamamyolu caddesinde 30 senedir baharat ve kuru kahve işi yapan Sebahattin Küçük vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Sebahattin Küçük sıcaklardan etkilenen vatandaşlara sakinleştirici ve serinletici önerilerde bulundu. Önerdiği bitkilerin nasıl tüketilmesi gerektiğini anlatan Küçük, "Bitki olarak yazın en çok hibiskus, melisa ve papatya çayları kullanılıyor. Bunlar hem C vitamini bakımında çok yüksektir hem de sakinleştirici özelliği vardır. Ayrıca kantaron ve narçiçeği bitkisinin hem rahatlatıcı etkisi vardır hem de sinir, strese de iyi gelir. Demirhindi yazın özellikle vatandaşların tercih ettiği bitkiler arasında, bunun şerbeti yapılır aynı zamanda karaciğeri rahatlatır. İnsanların aşırı susamasını engeller harareti keser. Hibiskus sıcak suda demlenip içine bir miktar limon katıldıktan sonra soğutulup soğuk olarak tüketilebilir" dedi.

Bağışıklığı güçlendiren bitkileri anlattı

Korona virüs ile doğal şekilde mücadele etmenin yollarına da değinen aktar Sebahattin Küçük, "Bağışıklığı kuvvetlendirmek için baharatlardan başlamak gerekir. Zencefil, zerdeçal, çörekotu gibi bitkiler kullanılabilir. Bunların üçü balla karıştırılıp tüketilebilir. Yağ olarak kekik yağı ve udi hindi yağları var, hem bağışıklık kuvvetlendirir hem de antibakteriyel mikrop öldürücü özelliği var. Bunlar, denenmiş bugüne kadar faydası görülmüş bitkilerdir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Serinlemek için bu bitkiler tavsiye ediliyor
Serinlemek için bu bitkiler tavsiye ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Meral Akşener Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Kemal Sunal Deniz Akkaya Mesut Akusta
Spor Ali Koç Arda Güler Burak Elmas Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Serinlemek için bu bitkiler tavsiye ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 13:58:16. #1.14#

title