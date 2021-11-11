Serik'te mevsimin ilk çilek hasadı yapıldı

Serik ilçesinde bölgesinin en önemli çilek üretim merkezi olan Kadriye Mahallesi'nde çiftçiler mevsimin ilk çilek hasadını gerçekleştirdi.

Çilek üreticisi Ömer Küçükdibek, serada yetiştirdikleri çilekleri toplamaya başladıklarını söyledi. Küçükdibek, "İnşallah fiyatlar yüzümüzü güldürür." dedi.

Mevsimin ilk çileğini hale getiren üreticiyi, çeyrek altınla ödüllendiren komisyoncu Hasan Ali Topçu ise "Sezonun ilk çileğinin kilosunu 25-30 liradan satın aldık. Üreticimizi yine çeyrek altınla ödüllendirdik." diye konuştu.

Üretici Osman Ateş de bu yıl çileği eylülün 15'inde erken dönemde ektiklerini ve doğal üretim yapmaya dikkat ettiklerini kaydetti.

Ateş, çilek fiyatının bu yıl 10 liranın altına düşmeyeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Tüccar Halil Güzel de "Sezonun ilk çileğini satın aldık. Kaliteli çileğin merkezi Kadriye bölgesidir. Mevsimin ilk çileğini üreticimizden 30 liradan satın aldık. Ürünümüzü İstanbul'a göndereceğiz." dedi.