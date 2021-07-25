SERİK'TE KAZA 3 YARALI
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SERİK'TE KAZA 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde ciple tur minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde ciple tur minibüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Boğazkent Mahallesi Turizm Caddesi ile Kanuni Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Belek'ten Boğazkent istikametine seyir halinde olan Deniz Özen'in kullandığı 34 DLD 859 plakalı ciple karşı yönden gelen Alper Açar'ın kullandığı 07 KT 095 plakalı tur minibüsü çarpıştı. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Alper Açar ile cipte bulunan Yasemin Özen ve Hasan Özen yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

Cip sürücüsü Deniz Özen, bütün araçların durduğu sırada kendisinin geçmek için beklediğini anlatırken, Karşıdan minibüs geliyordu. Duramadı birbirimize vurduk dedi.

SERİK'TE KAZA 3 YARALI
SERİK'TE KAZA 3 YARALI
SERİK'TE KAZA 3 YARALI
SERİK'TE KAZA 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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