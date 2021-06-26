SERİK'TE İLK SINAV HEYECANI

DAHA önce adayların Antalya ve yakın ilçelerde sınava girmeye gittiği Serik ilçesinde bu yıl ilk kez üniversite sınavı heyecanı yaşandı.

DAHA önce adayların Antalya ve yakın ilçelerde sınava girmeye gittiği Serik ilçesinde bu yıl ilk kez üniversite sınavı heyecanı yaşandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile yapılan görüşmeler sonucu Serik ilçesinde bu yıl ilk defa üniversite sınavı düzenlendi. Daha önce adayların Antalya merkez ve yakın çevredeki ilçelere sınav için gittiği Serik'te bu yıl yapılan Yükseköğretim Kurumu Sınavları (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına toplam 8 okulda 2 bin 690 aday katıldı. Adaylar saat 10.00'a kadar Covid-19 tedbirleri kapsamında salona alındı.

Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına istinaden sınav salonlarında klimalar açıldı. Serik'te belgesini evde unutan bir aday, vatandaşların aracı ile eve götürüldü ve kapıların kapanmasına 1 dakika kala yetiştirildi. Aksu ilçesinde sınava geldiğini ve hamile olduğunu belirten bir kadın ise kapıların kapanmasından 2 dakika sonra sınav merkezine gelebildi. Kapılar kapatıldığı için kadın sınav salonuna alınmadı. Sınava giremeyen kadın aday, büyük üzüntü yaşayıp geri döndü. Sınava çocuklarını ve yakınlarını getirenler de heyecan içinde beklemeye başladı.

Görünktü Dökümü

Okuldan detay görüntüler

Sınava geciken kadından görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya)(DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı