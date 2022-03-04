Serik'te hortum ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespiti yapılıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Serik ilçesindeki hortum ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, AA muhabirine, hortum ve sağanak sonrası ekiplerin bölgede çalışmalarını yürüttüklerini ve ön tespitleri tamamladıklarını söyledi.

Çandır, Alacami, Karadayı ve Aşağıçatma mahallelerinde 3 ekiple hasar tespit yapıldığını bildiren Çömezoğlu, "İlk belirlemelere göre 4 mahallemizde 65 üreticimizin 256 dekar örtü altı alanda gerek içerisinde bulunan mahsulde, gerekse çökmelere bağlı zarar tespiti yaptık. Bu seralarda daha çok karpuz, domates, hıyar, patlıcan, marul ve muz gibi ürünler zarar gördü." dedi.

Muhtarların da ekiplere yardımcı olduğunu dile getiren Çömezoğlu, hasar tespit çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti.

Öte yandan Serik Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri de hortumdan zarar gören elektrik nakil hatlarında tadilat çalışmalarına başladı. Mahallelerin büyük bir bölümünde elektrik sıkıntısının yaşanmadığını, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin de kısa sürede giderileceği bildirildi.