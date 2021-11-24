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Serik'te emekli öğretmen Gülsün Süral, adının verildiği okuldaki törene katıldı

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Serik'te emekli öğretmen Gülsün Süral, adının verildiği okuldaki törene katıldı

Serik ilçesinde hayırsever iş insanı emekli öğretmen Gülsün Süral, adının verildiği okulda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama törenine katıldı.

Serik ilçesinde hayırsever iş insanı emekli öğretmen Gülsün Süral, adının verildiği okulda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama törenine katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulunda Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, yaptığı konuşmada, herkesin görevinin gelecek nesillere daha müreffeh ve güzel bir ülke bırakmak olduğunu söyledi.

Kurdoğlu, "Öğrencilerin önce kendilerini çok iyi yetiştirmeleri sonra ülkesine ve bayrağına sahip çıkan nesiller olarak yetişmesi Milli Eğitim politikamızın temel esasıdır." dedi.

Okul Müdürü Doç.Dr. Mehmet Arslan da okulun yapımında büyük emekleri olan emekli öğretmen Gülsün Süral'e teşekkür etti.

Gülsün Süral ise "Burada ne mutlu ki en eski öğretmen benim. 18 yıl Fransızca öğretmenliği, 35 yıl da turizmcilik yaptım. Eşimle beraber bir hayalimiz vardı. Okul yaptırmak. Bu da bize nasip oldu. Allah rahmetli eşime bu şansı verdi. Atatürk'ün yolundan ayrılmayalım. Onun söyledikleri her zaman sizlere rehber olmalıdır. Hayatımız boyunca bunun faydasını göreceksiniz." diye konuştu.

Törende Süral'e okul öğrencileri tarafından yapılan tablo hediye edildi.

Programın sonunda okulda öğrenciler tarafından açılan sergi davetliler tarafından gezildi.

Serik'te emekli öğretmen Gülsün Süral, adının verildiği okuldaki törene katıldı

Serik'te emekli öğretmen Gülsün Süral, adının verildiği okuldaki törene katıldı

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AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

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