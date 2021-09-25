Serik'te bir otomobil sulama kanalına düştü - Haberler
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Serik'te bir otomobil sulama kanalına düştü

AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil sulama kanalına düştü.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil sulama kanalına düştü.

Engin Mutlu'nun kullandığı 07 AJM 121 plakalı otomobil, Boğazkent Mahallesi'nde viraja döndüğü sırada demir bariyere çarpıp, sulama kanalına devrildi.

Vatandaşların ihbarı ile kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan kendi imkanıyla çıkan Mutlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kanaldaki otomobil ise çekici tarafından çıkarıldı.

Serik'te bir otomobil sulama kanalına düştü

Serik'te bir otomobil sulama kanalına düştü

Serik'te bir otomobil sulama kanalına düştü

Serik'te bir otomobil sulama kanalına düştü
AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Serik'te bir otomobil sulama kanalına düştü - Haberler
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