Serik'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı
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Serik'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" sergisi açıldı

Serik'te '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Kaymakamlığın bahçesinde düzenlenen serginin açılışını, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan ve kamu kurum müdürleri gerçekleştirdi.

Serik Kaymakamı Kurdoğlu, açılışta, sergide yer alan fotoğrafların hepsinin Türk milletinin direnişinin ölçüsünü gösterdiğini söyledi.

Serginin iki gün açık kalacağını anlatan Kurdoğlu, "Bu topraklar bize atalarımızdan yadigar ve şehit kanlarıyla sulanmıştır. Onların duaları, atalarımızın analarımızın dualarıyla biz bugünlere geldik. Bundan sonra da bu ülkede bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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